«Євробачення-2024»: Представниця Ірландії критикує організаторів за заборону пропалестинського послання

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Eurovision Song Contest

Представниця Ірландії на «Євробаченні-2024» Bambie Thug розкритикувала організаторів за те, що вони попросили її змінити пропалестинське послання, написане на її тілі, перед виступом у першому півфіналі.

Про це пише Sky News.

Співачка на пресконференції розповіла, що не її тілі були написані слова «припинення вогню та свобода» раннім середньовічним алфавітом огамом.

«Для мене це було дуже важливо, тому що я за справедливість і мир», — сказала вона.

Представник Європейської мовної спілки пояснив, що написи помітили під час генеральних репетицій, і вони суперечили правилам конкурсу.

Bambie Thug на сцені першого півфіналу «Євробачення-2024». Eurovision Song Contest

До того ж Європейська мовна спілка оприлюднила заяву, в якій висловила «жаль» з приводу того, що колишній шведський учасник конкурсу Ерік Сааде (він виступав під час підрахунку голосів глядачів) надягнув на запʼястя куфію — чоловічу головну хустку, яка популярна в арабських країнах.

«Євробачення» позиціонує себе як неполітичний пісенний конкурс.