AstraZeneca зняла з продажу свої вакцини від COVID-19. Раніше компанія визнала в судових документах, що її препарат викликає тромбоз

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Вакцину AstraZeneca від COVID-19 вилучають по всьому світі після того, як фармацевтичний гігант уперше в судових документах визнав, що вона може викликати рідкісний і небезпечний побічний ефект — тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Вакцина тепер заборонена до використання в Європейському Союзі, оскільки AstraZeneca добровільно відкликала свій дозвіл на продаж. Заявку на вилучення вакцини подали 5 березня, а чинності вона набула напередодні. Подібні заявки найближчими місяцями подадуть у Великій Британії та інших країнах, де схвалили вакцину. Водночас у США AstraZeneca ніколи не мала ліцензії.

Водночас AstraZeneca заявляє, що вакцину Vaxzevria вилучають з ринків з комерційних причин. У компанії зазначають, що препарат більше не виробляють і не постачають, його замінять удосконаленими вакцинами, які борються з новими штамами.

AstraZeneca наполягає, що рішення про зняття вакцини з ринку жодним чином не повʼязане із судовою справою чи визнанням побічного ефекту. Компанія продовжує стверджувати, що численні випадки тромбозу із синдромом тромбоцитопенії у щеплених вакциною Vaxzevria — простий збіг.

«Ми неймовірно пишаємося роллю, яку Vaxzevria зіграла в припиненні глобальної пандемії. За незалежними оцінками, лише за перший рік використання вакцина врятувала понад 6,5 мільйона життів, AstraZeneca поставила понад три мільярди доз по всьому світі. Оскільки відтоді ми розробили кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин. Це призвело до зниження попиту на Vaxzevria, яка більше не виробляється й не постачається. Тому AstraZeneca вирішила ініціювати відкликання ліцензій на продаж Vaxzevria в Європі. Тепер ми працюватимемо з регуляторними органами та нашими партнерами, щоб узгодити подальший чіткий шлях, щоб завершити цю главу і зробити черговий вагомий внесок у припиненні пандемії COVID-19», — заявили в компанії.

Що передувало

Наприкінці квітня The Telegraph повідомляв, що фармацевтична компанія AstraZeneca вперше в судових документах визнала, що її вакцина від COVID-19 може спричинити рідкісний побічний ефект — тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

На компанію подали груповий позов, стверджуючи, що її вакцина спричинила десятки смертей та серйозно підірвала здоровʼя багатьох людей. Один із позивачів отримав перманентне пошкодження головного мозку внаслідок розвитку тромбу і кровотечі в черепі після того, як він вакцинувався у квітні 2021 року. Чоловік тричі опинявся на межі життя й смерті.

Загалом до Високого суду Англії подали 51 позов, жертви та родичі постраждалих вимагають відшкодування збитків на загальну суму приблизно £100 мільйонів (понад $125 мільйонів).

AstraZeneca публічно заперечує ці претензії, але в юридичному документі, поданому до Високого суду в лютому, визнала, що її вакцина від COVID-19 «у дуже рідкісних випадках може спричинити тромбоз із синдромом тромбоцитопенії, причинно-наслідковий механізм невідомий».

Уперше вчені виявили звʼязок між вакциною та новим захворюванням під назвою «вакциноіндукована імунна тромботична тромбоцитопенія» ще в березні 2021 року. Юристи стверджують, що тромбоз із синдромом тромбоцитопенії є підвидом цього захворювання, хоча AstraZeneca, схоже, не визнає цього терміна.

Програма британського уряду виплатила жертвам компенсації, але потерпілі стверджують, що відшкодування неадекватно малі, тож це спонукало їх подати окремі цивільні позови проти AstraZeneca.

Випадки побічних ефектів в Україні

Щодо випадків побічних ефектів від вакцини AstraZeneca в Україні, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі єдиного телемарафону повідомив, що Міністерство охорони здоровʼя не фіксувало несприятливих наслідків для здоровʼя в українців, щеплених цією вакциною.

«Ми, як і будь-яка країна Європейського Союзу, моніторимо всі несприятливі події після імунізації — від почервоніння місць введення, підвищення температури до інших негативних наслідків», — каже Кузін.

За його словами, станом на 8 травня не зареєстрували жодних згубних випадків, повʼязаних із застосуванням вакцин AstraZeneca чи Pfizer.

Також Кузін зауважує, що в інструкціях до вакцин вказують на ймовірність виникнення тих чи інших побічних реакцій.

Водночас у 2021 році протягом першого місяця вакцинації AstraZeneca зафіксували майже 700 повідомлень про побічні ефекти.

У більшості випадків — понад 90% — йшлося про несерйозні реакції, як-от розлади у місці введення ін’єкції (65,73%), проблеми з опорно-руховим апаратом (майже 13%) і неврологічні розлади (11,96%).