Суд над Трампом у справі про секретні документи відклали на невизначений термін

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New York Times

Суд над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про поводження із секретними документами, який мав початися 20 травня у Флориді, відклали на «невизначений термін».

Про це пише Reuters.

Сторони обвинувачення і захисту визнали, що засідання потрібно відкласти. Окружна суддя Ейлін Кеннон, яку Трамп призначив на посаду в 2020 році, призначила досудові слухання на 22 липня, але не визначила нову дату початку судового процесу.

Адвокати Трампа заявили, що судовий процес у справі про документи не має починатись до президентських виборів у США, які заплановані на листопад 2024 року, однак на вимогу запропонували альтернативну дату початку розгляду справи — 12 серпня. Прокурор Джек Сміт пропонує почати процес наприкінці липня, однак точна дата ще невідома.

«Ми перебуваємо в абсолютно безпрецедентній ситуації, коли обвинувачений потенційно матиме повноваження припинити власне судове переслідування. Це аргумент для того, щоб справу передали в суд до виборів», — сказав професор права Університету Джорджа Вашингтона Рендалл Еліасон, експерт у кримінальних справах «білих комірців».

Якщо будь-яка з федеральних справ, у яких обвинувачують Трампа, дійде до суду присяжних до виборів, це, найімовірніше, станеться за кілька тижнів до 5 листопада. Reuters пише, що тоді юристи Трампа можуть заявити про «втручання у вибори».

Якщо ж Трамп переможе на виборах президента США, жодна з порушених проти нього федеральних справ може ніколи не дійти до суду присяжних. Як президент Трамп може наказати Міністерству юстиції зняти федеральні звинувачення або попросити про помилування.

З 15 квітня Трампа судять у суді штату Нью-Йорк у справі про його виплату порнозірці Стормі Деніелс — у 2016 році Трамп заплатив акторці $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним, але виплату оформили як винагороду адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Про яку справу йдеться

Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами. За версією обвинувачення, Трамп зберігав у себе засекречені документи та приховував їх від Федерального великого журі. Крім того, він двічі демонстрував секретні документи іншим особам.

Трамп зберігав секретні документи в різних місцях у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» (Флорида), хоча не мав права цього робити, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Зокрема, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.