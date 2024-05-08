Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 11 серпня
- Автор:
- Оля Березюк
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Гонтар Володимир / УНІАН
Верховна Рада на засіданні 8 травня проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації на всій території України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Відповідні укази президента № 11234 та № 11235 затвердили 339 та 336 голосами відповідно.
Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте подібне голосування.
- Воєнний стан і загальна мобілізація діють від початку російського вторгнення в Україну. Вони забороняють військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.