Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 11 серпня

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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховна Рада на засіданні 8 травня проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації на всій території України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відповідні укази президента № 11234 та № 11235 затвердили 339 та 336 голосами відповідно.

Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте подібне голосування.