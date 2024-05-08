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Генштаб заявив про втрати росіян у ще 970 військових. Яка ситуація на фронті

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (7 травня) російські війська втратили орієнтовно 970 військовослужбовців (вбиті та поранені), 13 танків, 19 бронемашин і 30 артилерійських систем, 40 одиниць автотехніки, дві одиниці спецтехніки та 11 безпілотників різного рівня.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, наступні:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб повідомляє, що протягом 7 травня на фронті відбулося 84 боєзіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів, а також провів 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 8 травня повідомив, що ворог ворог просунувся біля Старомайорського і в Красногорівці.