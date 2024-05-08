Генштаб заявив про втрати росіян у ще 970 військових. Яка ситуація на фронті

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Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (7 травня) російські війська втратили орієнтовно 970 військовослужбовців (вбиті та поранені), 13 танків, 19 бронемашин і 30 артилерійських систем, 40 одиниць автотехніки, дві одиниці спецтехніки та 11 безпілотників різного рівня.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, наступні:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб повідомляє, що протягом 7 травня на фронті відбулося 84 боєзіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів, а також провів 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

У Харківській області оборонці зупинили ворожу диверсійну групу в районі села Пильна. На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах.

оборонці зупинили ворожу диверсійну групу в районі села Пильна. На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах. На Куп’янському напрямку українські війська відбили 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

українські війська відбили 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку відбито 3 атаки в районах пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

відбито 3 атаки в районах пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку відбито 17 атак в районах пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

відбито 17 атак в районах пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку відбито 27 атак в районах пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області.

відбито 27 атак в районах пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку війська продовжують стримувати ворога в районах пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону.

війська продовжують стримувати ворога в районах пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону. На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

ворог 6 разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку на лівому березі Дніпра ворог провів 3 невдалі атаки.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 8 травня повідомив, що ворог ворог просунувся біля Старомайорського і в Красногорівці.