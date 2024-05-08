Російські війська вночі масовано атакували Україну ракетами й дронами. Є влучання в кількох областях

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Getty Images / «Бабель»

Російські війська в ніч на 8 травня масовано атакували Україну ракетами й дронами. Вибухи лунали на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Вінниччині та Львівщині.

Ракетна атака тривала 2 години, а атака дронів-камікадзе Shahed приблизно 5 годин.

Станом на 06:50 відомо про влучання в енергетичні та цивільні обʼєкти в Київській та Вінницькій областях, у районі Полтави та в Запоріжжі. Деталі голови адміністрацій поки що не розголошують. Є руйнування, їхні масштаби уточнюються. Попередньо, без жертв.

За даними моніторингових груп, Україну вночі атакували крилаті ракети Х-101/555, запущені зі щонайменше чотирьох бомбардувальників Ту-95 з району Саратовської області рф, крилаті ракети «Калібр», запущені, ймовірно, з підводного човна в акваторії Чорного моря, керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69 з бортів Су-34/Су-35, балістичні ракети «Іскандер-М» або С-400, а також Shahed.

Район міста Стрий, що на Львівщині, атакували двома хвилями — вночі і о 06:30, коли в бік міста винищувач МіГ-31К запустив аеробалістичну ракету Х-47м2 «Кинджал».

Згодом голова Львівщини Максим Козицький повідомив, що ракети влучили в обʼєкт енергогенерації в Червоноградському районі (там дві пожежі) та енергообʼєкт у Стрийському районі. Люди не постраждали. Він підтвердив, що район міста Стрий атакували двома хвилями — вночі та о 06:30, коли в бік міста МіГ-31К запустив ракету «Кинджал».

У Київській області в кількох районах пошкоджені приватні будинки, повідомляє прокуратура. Є пожежі. У Броварах поранені 62-річна жінка і 34-річний чоловік.