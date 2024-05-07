Австралійський музей для жінок оформлять як туалет, щоб не пускати туди чоловіків

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Jesse Hunniford

Інсталяція Kirsha Kaechele Ladies Lounge, відкрита в Музеї старого та нового мистецтва в австралійському місті Гобарті, передбачалася лише для жінок. Однак після позову про гендерну дискримінацію, поданого жителем Нового Південного Уельсу Джейсоном Лау, суд постановив дозволити вхід чоловікам. До того їх не пускали.

Те, що чоловіки «переживають відмову — це витвір мистецтва», вважає художниця-організаторка Ladies Lounge Кірша Каечеле.

Вона у суді описала життєвий досвід австралійських жінок із дискримінацією та відчуженням, включно з забороною працювати в державному секторі після заміжжя та отриманням нижчої заробітної плати, ніж чоловіки, за ту саму роботу, пише The Guardian.

Tasmania's Museum of Old and New Art

Щоб обійти судову постанову, Кірша Каечеле планує зробити Ladies Lounge «відповідним» до норм. Плани передбачають перетворення вітальні, вкритої оксамитом, на жіночий туалет і церкву, що, як вона стверджує, дозволить продовжувати допускати туди тільки жінок, передає BBC.

Команда юристів спиратиметься на тлумачення трибуналом розділу 26 Закону про боротьбу з дискримінацією Тасманії, який передбачає, що людина має право дискримінувати іншу людину в ситуації, яка спрямована на забезпечення рівних можливостей для групи людей, які перебувають у невигідному становищі або мають особливу потребу через, зокрема, стать.

Наприклад, клуби лише для чоловіків чи спортивні зали лише для жінок, можуть працювати відповідно до такого тлумачення.

Jesse Hunniford

Кірша Каечеле розповіла BBC, що ця справа з високими ставками викликала відчуття, що її твір мистецтва оживає. Воно готова боротися аж до Верховного суду. У Ladies Lounge представлені роботи відомих митців — від Пікассо до Сідні Нолана.