У Берліні заборонили російські прапори та символіку з літерами V або Z на 8 і 9 травня
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images
У столиці Німеччини Берліні на 8 і 9 травня заборонили російські прапори, військову форму, символіку з літерами V або Z та інші знаки, які можуть прославляти війну росії проти України, під час масових заходів.
Про це пише Zeit.
У середу та четвер, 8 та 9 травня, у Берліні заплановані заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі. Заплановані церемонії покладання вінків до радянських меморіалів у Трептауер парку і Тіргартені та мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі. Ці заходи зберуть місцевих лівих та комуністичні групи і, найімовірніше, росіян.
Прихильники України на ці дні анонсували демонстрацію в урядовому кварталі під назвою «Мир для Європи! Російські солдати геть з України».
Поліція посилить заходи безпеки, аби уникнути сутичок.
- До провокацій на 8 і 9 травня вже готуються в Литві та Латвії. В Молдові 9 травня штрафуватимуть людей, які носитимуть георгіївські стрічки або символіку агресії росії проти України.