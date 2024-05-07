У Берліні заборонили російські прапори та символіку з літерами V або Z на 8 і 9 травня

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У столиці Німеччини Берліні на 8 і 9 травня заборонили російські прапори, військову форму, символіку з літерами V або Z та інші знаки, які можуть прославляти війну росії проти України, під час масових заходів.

Про це пише Zeit.

У середу та четвер, 8 та 9 травня, у Берліні заплановані заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі. Заплановані церемонії покладання вінків до радянських меморіалів у Трептауер парку і Тіргартені та мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі. Ці заходи зберуть місцевих лівих та комуністичні групи і, найімовірніше, росіян.

Прихильники України на ці дні анонсували демонстрацію в урядовому кварталі під назвою «Мир для Європи! Російські солдати геть з України».

Поліція посилить заходи безпеки, аби уникнути сутичок.