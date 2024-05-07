Уряд зробив наступний крок до вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

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Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Тепер його передадуть до парламенту.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ратифікація угоди передбачає скасування мита на суттєву кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових.

Нульове мито встановлюється щодо 510 з 840 металургійних товарів, на 130 встановлено часткове зменшення мита, для 167 товарів металургії нададуть квоти щонайменше на 411 тисяч тонн.

«Туреччина серед пʼятірки наших основних торговельних партнерів. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу», — написав премʼєр.

Уряд затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною ще на початку лютого 2022 року, а президенти країн підписали її 3 лютого того ж року. Переговори про підписання угоди тривали 15 років — з 2006 року.

Ключове у домовленості — встановлення Туреччиною 0% мита на 10 337 товарів (95% від загальної кількості), які експортує Україна. Водночас ще на 1 348 товарів діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

Завдяки нульовому миту на зернові Україна матиме покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції.