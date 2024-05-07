Майже половина ракет КНДР, які рф запускала по Україні, вибухнула в повітрі

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В Україні дослідили уламки балістичних ракет КНДР, які росія запускала по території держави взимку. Слідчі зʼясували, що близько половини з них вибухнуло в повітрі.

Про це агентству Reuters у відповіді на запит повідомив Офіс генерального прокурора України.

Прокуратура вивчила уламки 21 з близько 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених у період з кінця грудня по кінець лютого.

«Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії й вибухнули в повітрі; в таких випадках уламки не були знайдені», — йдеться у відповіді ОГП.

У прокуратурі додали, що уламки від північнокорейських ракет знаходили, окрім Києва й околиць міста, у Харківській, Полтавській, Донецькій і Кіровоградській областях.

Коли уламки від північнокорейських ракет KN-23 не можна було зібрати на місцях падіння, цілі ідентифікували за траєкторіями польоту, швидкістю та місцями запуску, повідомили у відомстві.

Останнє зафіксоване використання ракет KN-23, за інформацією ОГП, було 27 лютого.

У прокуратурі зазначили, що загалом від початку використання росією ракет із КНДР в Україні загинули 24 людини, ще 115 отримали поранення.

За даними ОГП, правоохоронці все ще розслідують, чи відправив Пхеньян інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет.