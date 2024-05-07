У росії затримали американського солдата за крадіжку — він полетів туди до своєї дівчини

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Мелоді Джонс

У росії затримали штабного сержанта американської армії Гордона Блека. Замість того, щоб повернутися у форт Кавазос, Техас, із Південної Кореї, він полетів до Владивостока.

Про це повідомила пресслужба Армії США, передає репортер Foreign Policy.

Гордона Блека нещодавно направили до Восьмої армії Збройних сил США в Кореї в Кемп Хамфріс, але 10 квітня він мав повернутися звідти до Техасу. Однак вилетів з Кореї через Китай до Владивостока з особистих причин.

Сержант не просив офіційного дозволу, а Міністерство оборони не дозволяло йому поїздку до Китаю та росії на час відпустки.

На початку травня Міністерство внутрішніх справ рф інформувало посольство США в Москві, що Блека заарештували 2 травня у Владивостоці за крадіжку особистого майна. Зараз чоловік перебуває в СІЗО.

Мати 35-річного Гордона Блека Мелоді Джонс розповіла, що її син відвідував свою дівчину у Владивостоці. І пояснила, що чоловік був у двотижневій відпустці на той момент.

На фото Гордон Блек. Мелоді Джонс

«У мене було погане передчуття, що він летить туди, але він все одно полетів», — сказала вона.

За словами матері, після прибуття в росію Блека допитували в аеропорту протягом девʼяти годин, питали, чому він там.

Мелоді Джонс критикувала дівчину сина, з якою, за її словами, він познайомився в клубі в Південній Кореї понад рік тому. Мати стверджує, що Гордон сказав їй, що дівчину депортували до росії з Південної Кореї після того, як вони з Блеком нібито посварилися восени 2023 року.

Посольство США в Москві намагається отримати консульський доступ до затриманого солдата.