Конституційний суд Чехії дозволив змінювати стать без хірургічного втручання

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Конституційний суд Чехії скасував правову норму, яка вимагала обовʼязкової хірургічної процедури для офіційної зміни статі транслюдей.

Про це йдеться у повідомленні суду від 7 травня.

Рішення суду стало результатом скарги позивача, який після народження був офіційно зареєстрований як жінка з жіночими іменем і форматом номера народження (у Чехії при народженні присвоюють ідентифікаційний номер залежно від статі).

Зараз він проходить процес зміни статі, але хоче уникнути необхідного хірургічного втручання, яке полягає в кастрації та зміні статевих органів.

Суд дійшов висновку, що законодавче регулювання «статусної» зміни статі є суттєвим втручанням у фізичну недоторканність трансгендерів і є «несумісним з людською гідністю». Він дав парламенту час до середини 2025 року, щоб ухвалити відповідні законодавчі зміни.