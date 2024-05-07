Apple представила нові iPad Air та iPad Pro з чипом M4

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Американська компанія Apple сьогодні, 7 травня, представила два нових планшети iPad Air у двох розмірах та планшет iPad Pro з чипом M4. Їх показали під час презентації нової техніки.

Новий iPad Air вийде з чипами серії M2, які мають працювати на 50% швидше, ніж попереднє покоління пристроїв М1. Планшета вийде з двома розмірами екрану: 11 та 13 дюймів Liquid Retina. Доступні обсяги памʼяті — від 128 ГБ до 1 ТБ. Ціна 11-дюймового iPad Air починається від $599, а 13-дюймового — від $799. Планшет доступний у чотирьох кольорах.

Компанія вже приймає передзамовлення. Поставки почнуться наступного тижня.

iPad Pro вийде з чіпом M4. Продуктивність цього процесора на 50% вище, ніж у пристроїв із чіпом M2. У компанії стверджують, що чіп більше підходить для роботи із штучним інтелектом. Загалом пристрій працює вчетверо швидше, ніж попереднє покоління планшетів.

У планшета тепер є OLED-екран Ultra Retina XDR. Він має більшу контрастність та дає однакову якість зображення на дисплеях різних розмірів. Основна камера (12 мегапікселів) оснащена адаптивним спалахом True Tone.

Пристрій пропонують обʼємом памʼяті 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ у двох кольорах (чорному та сріблястому) з діагоналями дисплея — 11 та 13 дюймів. Ціни починаються від $999 за версію з 11-дюймовими екранами та від $1 299 — з 13-дюймовими. Компанія приймає попереднє замовлення також з 7 травня.