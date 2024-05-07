Bloomberg: ЄС планує ввести санкції проти 11 кораблів «тіньового флоту» рф

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз запропонував ввести обмеження щодо 11 суден, що допомагають росії обходити санкції.

Про це пише агентство Bloomberg, журналісти якого мають у розпорядженні відповідний проєкт.

Запропоновані заходи, якщо їх схвалять країни-члени, заборонять суднам доступ до портів і якірних стоянок ЄС, а також ускладнять логістику їхньої експлуатації, заборонивши їм користуватися послугами європейських компаній.

Серед суден, на які націлені санкції, — чотири паливних танкери, два танкери для нафти, два газосховища, що використовуються в проєкті ПАТ «Новатек» з перевезення скрапленого природного газу на півострові Камчатка, і вантажне судно.

Одним із суден є танкер під назвою Andromeda Star, що зазнав аварії під час перебування в Балтійському морі та в якого виявили недійсну європейську страховку.

Ці пропозиції є частиною зусиль ЄС, спрямованих на боротьбу з можливостями Москви обійти обмеження цін на російську нафту через використання «тіньового флоту».

Обмеження поширюватимуться на страхування і технічну допомогу, включаючи бункерування, послуги з постачання суден, зміни екіпажу, навантаження і розвантаження вантажів, а також фендерингу і буксирування. Європейським провайдерам також буде заборонено займатися передачею вантажів із судна на судно.