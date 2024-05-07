В річці Тиса знижується рівень води. Прикордонники почали знаходити тіла чоловіків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В річці Тиса, що тече на кордонах Закарпатської області з Румунією та Угорщиною, знизився рівень води. Українські прикордонники почали знаходити тіла чоловіків, які, ймовірно, тікали від мобілізації.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило, що 6 травня впродовж дня на Закарпатті неподалік від кордону з Румунією з річки дістали тіла трьох потопельників — це 28-річний житель Івано-Франківщини, 20-річний житель Сумщини і чоловік, дані якого ще встановлюють.
Усі загиблі призовного віку. Коли чоловіки загинули — невідомо. Це встановить судово-медична експертиза.
- 6 травня ДПСУ повідомила, що від початку повномасштабної війни 25 чоловіків загинули, намагаючись перепливти Тису. Це були офіційні дані, ймовірно, без урахування вищевказаних трьох чоловіків.