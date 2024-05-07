Уряд скасував обмеження імпортних розрахунків для бізнесу

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження імпорту послуг для бізнесу.

Про це 7 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова про постанову уряду № 153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

«Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні», — прокоментував Шмигаль.

Премʼєр заявив, що це рішення уряду вкладається в ширшу політику дерегуляції, яку зараз проводять.

«Переглянуто більше за тисячу дозволів, ліцензій і довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу. Частина буде повністю скасована, частина — спрощена, частина — переведена в цифру», — додав прем’єр.