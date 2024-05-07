Митрополиту УПЦ МП Запоріжжя Луці обрали запобіжний захід

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«Бабель»

Митрополиту УПЦ МП Запорізькому та Мелітопольському Луці (Андрію Коваленку) обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 1 липня.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля» із зали Соломʼянського суду.

«Бабель»

Лука має носити електронний браслет, прибувати до суду і не покидати Запоріжжя. Час арешту з 22:00 до 06:00. Також йому заборони спілкуватися з підписниками каналу «Лекарь.zp», де його читають трохи більше восьми тисяч людей.

У коментарі «Бабелю» Лука каже, що його совість чиста: «Я кажу своїй пастві де добро, де зло».

Луку підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті (ч. 2 ст. 161 КК). РНБО в грудні 2022 року наклала на нього персональні санкції.

Громадський рух «ЧЕСНО» раніше заніс Луку до «Реєстру зрадників». Сказано, що він поширював російську пропаганду, виправдовував агресію рф проти України, казав, що українці заслужили російські бомбардування, а також звинувачував Україну у гоніннях церкви.

У 2021 році Лука звинуватив Українську греко-католицьку церкву в розпалюванні війни на Донбасі, назвавши католицизм релігією ненависті та кровопролиття. У 2022 році активно виступав проти розривання звʼязків із Москвою.