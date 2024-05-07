Генштаб ЗСУ: За минулу добу росіяни втратили 25 танків і 37 артсистем

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська втратили орієнтовно 1 160 військових (убитими й пораненими), 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони.

Минулої доби авіація Сил оборони вдарила по 11 районах зосередження російських військових, підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби противника, а сили й засоби протиповітряної оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Загальні втрати росіян у війні проти України можна подивитися в інфографіці Генштабу:

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних і 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 14 атак у районах Синьківки, Піщаного, Берестового Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак у районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 17 атак у районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Виїмки, Роздолівки, Нового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 31 атаку в районах Новоолександрівки, Новопокровського, Сокола, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Невельського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ у районах Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного та Урожайного на Донеччині.

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції Сил оборони.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 7 травня повідомив, що росіяни просунулися біля Новопокровського.