Як путін перезавантажує російське суспільство. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 травня

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«Бабель»

До чергової «інавгурації» путіна, яка має відбутись 7 травня, видання The Washington Post підготувало серію великих матеріалів під загальною назвою «Перезавантаження росії». У них видання намагається осягнути, як путін під приводом і на фоні нападу росії на Україну намагається радикально змінити російське суспільство ― принаймні для того, щоб у майбутньому знайти «гарматне мʼясо» для подібних воєн було простіше.

Над підготовкою цих матеріалів журналісти WP працювали пів року ― і дехто з коментаторів відтоді отримав у росії судову справу чи навіть був заарештований. Перший із цих текстів намагається показати, як росія перетворилась на теперішню диктатуру, яка нападає на мирні держави, репресує інакодумців та представників сексуальних меншин, виступає союзником інших людожерських режимів ― і називає себе оплотом віри та духовності. Загалом у матеріалі описують знайомі українцям речі: і те, як путін за допомоги терору зосередив владу в 2000-х, і те, як він знищував політичних та бізнесових конкурентів, і поступове перетворення нафтократії на жорстку поліцейську державу в 2010-х. Тепер путін, за словами одного з наближених до Кремля анонімних коментаторів у матеріалі, «влаштував таку трансформацію суспільства, якої не бачили ще з часів Жовтневої революції», маючи на увазі переворот комуністів 1917 року. Суть цієї трансформації в тому, щоб протиставити росію умовному Заходу, запевняючи, що цінності росіян ― «справжні», а західна цивілізація тепер «виступає проти життя». Вся ця нова ідеологія узагальнюється символом Z, під яким путін почав свій повномасштабний наступ на Україну, зазначає видання.

З-поміж численних свідчень керованої деградації російського суспільства й перетворення його на погано освічену спільноту войовничих радикалів окреме місце посідає фігура радянського диктатора Сталіна, зазначає видання. Щонайменше 95 із теперішніх 110 памʼятників кату, які стоять у сучасній росії, зʼявились за правління путіна. Сталіна теперішній російський керівник, за словами його ближнього кола, вважає взірцем, пише видання.

Також варті уваги текст Newsweek про тактику поведінки України в цій фазі війни ― зокрема, про намагання «провернути лезо ножа», намагаючись завдати росії максимального ураження на морі. CNN підготувала матеріал про українських вʼязнів у російських тюрмах, яких Москва намагається використати в політично-військових торгах. Al Jazeera випустила текст із Польщі про те, як місцеві українські чоловіки реагують на те, що Україна призупиняє надання їм консульських послуг, якщо вони є військовозобовʼязаними. The New York Times у статті про європейський візит Сі Цзінпіня відзначає, як активно лідери країн ЄС тиснуть на нього, щоб Китай перестав допомагати росії у війні. І та ж Al Jazeera опублікувала фоторепортаж про те, як Україна відсвяткувала свій третій Великдень в умовах повномасштабного вторгнення.

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