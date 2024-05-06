Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський 6 травня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів.
Законопроєкти № 11234 та № 11235 зареєстровані на сайті парламенту.
Термін дії воєнного стану й загальної мобілізації закінчується в Україні 14 травня, тому президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 12 серпня.
Це буде вже одинадцяте голосування в Раді за продовження воєнного стану. Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.
- Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Він передбачає, що всі, хто підлягає мобілізації, мають носити при собі військово-облікові документи й надавати їх на вимогу. Чоловіки віком від 18 до 60 років упродовж двох місяців мають звернутися до ТЦК, щоб оновити свої дані. Певні категорії отримують право на відтермінування, зокрема здобувачі другої вищої освіти.