Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський 6 травня подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів.

Законопроєкти № 11234 та № 11235 зареєстровані на сайті парламенту.

Термін дії воєнного стану й загальної мобілізації закінчується в Україні 14 травня, тому президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 12 серпня.

Це буде вже одинадцяте голосування в Раді за продовження воєнного стану. Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.