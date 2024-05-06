Прожерливу чорну діру й яскраві спіральні рукави показав на новому зображенні телескоп «Хаббл»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Hubble
На новому зображенні космічного телескопа «Хаббл» яскраві зоряні спіральні рукави оточують активний галактичний центр галактики NGC 4951 — там живе прожерлива чорна діра.
Про це пише NASA.
Ця галактика розташована у сузірʼї Діви на відстані приблизно 50 мільйонів світлових років від Землі. Її класифікують як галактику Сейферта, тобто в неї є надзвичайно енергетичний тип з активним галактичним ядром. Такі галактики живляться надмасивними чорними дірами, які генерують випромінювання по всьому електромагнітному спектру, що змушує їх яскраво сяяти.
Телескоп «Хаббл» допоміг довести, що надмасивні чорні діри існують у ядрі майже кожної галактики нашого Всесвіту. До його запуску астрономи лише припускали їхнє існування.
Місія «Хаббла» підтвердила існування чорних дір, спостерігаючи за їхніми ефектами, як-от струмені матеріалу, що викидаються з чорних дір, і диски газу та пилу, що обертаються навколо цих чорних дір на дуже високих швидкостях.