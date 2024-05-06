Прожерливу чорну діру й яскраві спіральні рукави показав на новому зображенні телескоп «Хаббл»

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Hubble

На новому зображенні космічного телескопа «Хаббл» яскраві зоряні спіральні рукави оточують активний галактичний центр галактики NGC 4951 — там живе прожерлива чорна діра.

Про це пише NASA.

Ця галактика розташована у сузірʼї Діви на відстані приблизно 50 мільйонів світлових років від Землі. Її класифікують як галактику Сейферта, тобто в неї є надзвичайно енергетичний тип з активним галактичним ядром. Такі галактики живляться надмасивними чорними дірами, які генерують випромінювання по всьому електромагнітному спектру, що змушує їх яскраво сяяти.

Hubble

Телескоп «Хаббл» допоміг довести, що надмасивні чорні діри існують у ядрі майже кожної галактики нашого Всесвіту. До його запуску астрономи лише припускали їхнє існування.

Місія «Хаббла» підтвердила існування чорних дір, спостерігаючи за їхніми ефектами, як-от струмені матеріалу, що викидаються з чорних дір, і диски газу та пилу, що обертаються навколо цих чорних дір на дуже високих швидкостях.