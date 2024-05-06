В Іспанії розпочали процедуру зі скасування кориди

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В Іспанії цьогоріч не вручатимуть національну премію з кориди — традиційних боїв биків, які зазвичай закінчуються смертю тварини. Міністерство культури оголосило, що в країні розпочали процедуру остаточного скасування цього видовища.

Про це повідомляє El País.

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун уже неодноразово висловлював свою опозицію проти вистав, заснованих на жорстокому поводженні з тваринами, і цьогоріч міністерство не вибрало жодного представника кориди для вручення медалі «За заслуги в образотворчому мистецтві». Це рішення викликало критику з боку представників кориди та правих партій.

«Люди все менше й менше розуміють, що практикують катування тварин і цьому присуджують премії», — пояснив Уртасун.

До того ж, останніми роками корида стає менш популярною розвагою: за даними Мінкультури, в період з 2021 до 2022 року шоу чи свято кориди відвідало лише 1,9% іспанців.

Кількість боїв биків в Іспанії впала з 3 651 у 2007 році до 1 546 у 2022 році. У деяких регіонах, як-от Канарські острови чи Каталонія, кориду не проводять взагалі.