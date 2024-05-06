Дослідження: у голлівудському кіно стало на 40% менше сексуальних сцен

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У Голлівуді стали знімати значно менше сексуальних сцен. Їх ставало менше з кожним роком починаючи з 2000-го, а до 2023 року еротики в кіно було на 40% менше порівняно з початком століття.

Про це свідчить дослідження Стівена Фолловза, яке він зробив на замовлення видання The Economist.

Аналітик дослідив 250 найкасовіших фільмів у США з 2000 до 2023 року щодо сексуального вмісту, виключивши при цьому стрічки, в яких зображено сексуальне насильство.

За словами Фолловза, кількість таких фільмів була невеликою, втім, виключити їх було важливо, оскільки «існує різниця між еротикою, яка приємно збуджує, і тією, яка відштовхує і викликає огиду».

Порівняльний графік неприйнятного вмісту у найкасовіших фільмах 2000—2023 років. (Синім — сцени насильства; жовтим — наркотики, червоним — постільні сцени; зеленим — лайка). Stephen Follows

Тоді як кількість постільних сцен до 2023 року значно впала, сцен насильства не меншає. А лайку й наркотики в кіно зображують навіть дедалі частіше, свідчить графік Фолловза.

Дослідження базувалося на найкасовіших стрічках у США, однак схожі результати показали й інші фільми.

Аналітик зазначає, що йдеться не про те, що постільні сцени стали менш відвертими, — їх узагалі уникають.

Кількість найкасовіших фільмів з 2000-го до 2023 року без будь-якого сексуального вмісту. Stephen Follows

Такою є тенденція в більшості кіножанрів, але найбільш помітна вона в трилерах і бойовиках.

Ймовірно, це відбувається через те, що сучасна аудиторія, зокрема молодше покоління, може мати меншу цікавість до еротики. Натомість віддають перевагу контенту, який або взагалі уникає теми сексу, або розглядає її більш тонко.

До того ж контенту для дорослих багато у вільному доступі в інтернеті. Широке розповсюдження порнографії потенційно зменшує потребу в постільних сценах у кіно.

Різні сучасні соціальні рухи також сприяли тому, що кінематографісти більш обережно включають еротичні сцени в кіно, оскільки це потенційно може призвести до суперечок. Причиною, як варіант, може бути відмова від застарілих стереотипів, коли сцени сексу здебільшого надто об’єктивували і подавали з чоловічого погляду. Сучасні фільми, можливо, намагаються зобразити сексуальність у більш автентичний і шанобливий спосіб.

Крім того, відверті сексуальні сцени можуть призвести до суворіших вікових обмежень і цензури, що зменшить потенційне охоплення фільму.

Також зменшення кількості сексуальних сцен може бути спричиненим надмірною присутністю координаторів інтимності під час зйомок.

Оскільки кіноіндустрія досі вирішує минулі проблеми домагань і неналежної поведінки на знімальному майданчику, роль фахівця інтимної близькості набула помітного значення. Їхня присутність перешкоджає спонтанним, імпровізованим сексуальним сценам, якщо вони не критично важливі в сюжеті.