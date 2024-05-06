Від початку повномасштабної війни 25 чоловіків загинули, намагаючись перепливти Тису
- Автор:
- Софія Телішевська
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Румунські прикордонники виявили на березі Тиси тіло потопельника, який намагався подолати річку. Вони передали тіло чоловіка українським колегам.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Загиблий — чоловік середнього віку з ознаками тривалого перебування у воді. Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки при собі він не мав жодних документів.
Від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.
- Тиса — найбільша ліва притока Дунаю (басейн Чорного моря). Вона тече в межах України (Закарпатська область), Угорщини та Сербії, частково по кордону між Україною, Румунією та Угорщиною, а також по кордону між Словаччиною та Угорщиною.