Від початку повномасштабної війни 25 чоловіків загинули, намагаючись перепливти Тису

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Румунські прикордонники виявили на березі Тиси тіло потопельника, який намагався подолати річку. Вони передали тіло чоловіка українським колегам.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Загиблий — чоловік середнього віку з ознаками тривалого перебування у воді. Особу потопельника наразі встановлюють, оскільки при собі він не мав жодних документів.

Від початку повномасштабного російського вторгнення це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину.