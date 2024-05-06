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Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 040 військових. Яка ситуація на фронті

Автор:
Костя Андрейковець
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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (5 травня) російські війська орієнтовно втратили 1 040 військовослужбовців (вбиті / поранені), пʼять танків, 34 бронемашини і 38 артилерійських систем, одну систему протиповітряної оборони, 46 безпілотників, одну крилату ракету, 59 одиниць автотехніки і шість одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, наступні:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб повідомляє, що протягом 5 травня на фронті відбулося 125 боєзіткнень. Ворог завдав два ракетних та 120 авіаційних ударів, а також провів 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 6 травня повідомив, що ворог окупував село Кислівка (Харківська область), а також просунувся південніше Первомайського (Донеччина) та північніше Нетайлового (Донеччина).

На Донбасі тривають бої біля міста Часів Яр, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці.