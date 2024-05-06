Генштаб заявив про втрати росіян у ще 1 040 військових. Яка ситуація на фронті

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу (5 травня) російські війська орієнтовно втратили 1 040 військовослужбовців (вбиті / поранені), пʼять танків, 34 бронемашини і 38 артилерійських систем, одну систему протиповітряної оборони, 46 безпілотників, одну крилату ракету, 59 одиниць автотехніки і шість одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, наступні:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Генеральний штаб повідомляє, що протягом 5 травня на фронті відбулося 125 боєзіткнень. Ворог завдав два ракетних та 120 авіаційних ударів, а також провів 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

українські війська відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував захисників у районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове й Торське Донецької області.

ворог 6 разів атакував захисників у районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове й Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку відбито 36 атак в районах пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

відбито 36 атак в районах пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку відбито 31 атаку в районах пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка й Нетайлове Донецької області.

відбито 31 атаку в районах пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка й Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону. На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

ворог 6 разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра, ворог намагається вибити ЗСУ. Там було 3 безуспішні атаки ворога.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, 6 травня повідомив, що ворог окупував село Кислівка (Харківська область), а також просунувся південніше Первомайського (Донеччина) та північніше Нетайлового (Донеччина).

На Донбасі тривають бої біля міста Часів Яр, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці.