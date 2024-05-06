ХАМАС випустив ракети на кордоні Ізраїлю та сектора Гази — загинули військові ЦАХАЛ

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В неділю, 5 травня, бойовики ХАМАС атакували ракетами контрольно-пропускний пункт вʼїзду до сектора Гази. В результаті обстрілу загинули троє ізраїльських військовослужбовців, повідомляє Reuters.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), 10 снарядів були випущені з міста Рафах на півдні сектора Гази в район КПП, який зараз закритий для вантажівок, що прямують до прибережного анклаву.

Відповідальність за атаку взяло на себе бойове крило ХАМАС «Бригади аль-Кассам» — вони заявили, що мали на меті ліквідацію сил ЦАХАЛ.

Ізраїль заявив, що внаслідок нападу загинули троє солдатів ЦАХАЛ, ще 11 дістали серйозні поранення.

Невдовзі після атаки ХАМАС авіація Ізраїлю завдала удару по будинку в Рафаху. За даними палестинського Міністерства охорони здоровʼя, внаслідок атаки загинули девʼятеро людей, кількість поранених не уточнюють.

Військові ЦАХАЛ підтвердили факт контрудару, заявивши, що він «вразив пускову установку, з якої були випущені снаряди терористів».

Атака сталася в період, коли між сторонами велися переговори щодо припинення вогню.

Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув можливість мирної угоди з бойовиками ХАМАС, оскільки «це лише наблизить наступний конфлікт».