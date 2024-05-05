Лідер Китаю починає турне Європою, він прибув до Франції. Макрон проситиме про тиск на росію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін вдень 5 травня прибув до Франції, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.
Про це повідомляють китайське центральне телебачення CCTV, Sky News та низка інших медіа.
Агентство Reuters пише, що Сі Цзіньпін прибув до Франції для переговорів із президентом Емманюелем Макроном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Макрон хоче обговорити зменшення дисбалансу в торгівлі між Китаєм та ЄС, а також переконати лідера КНР вплинути на росію, зокрема в питанні війни проти України.
- У Сі Цзіньпіна з 5 по 10 травня заплановані офіційні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит в Європу з часів пандемії коронавірусу. На повістці міжнародні та регіональні питання, а також економічні відносини.