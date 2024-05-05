Die Zeit: У Бундесвері стався масштабний витік даних із таємних відеоконференцій

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В інтернеті місяцями у вільному доступі були тисячі посилань на відеозустрічі Збройних сил Німеччини (Бундесверу), зокрема й на таємні.

Про це йдеться в розслідуванні Zeit Online.

До цього призвела вразливість у програмі для відеоконференцій Webex від американської компанії Cisco. Водночас цей інструмент вважається доволі безпечним, а його функціональність можна порівняти із Zoom і Teams. Федеральне управління з інформаційної безпеки схвалило Webex для використання органами влади у 2019 році.

Під час розслідування виявили інформацію про понад шість тисяч конференцій, утім, реальна кількість нарад, інформацію про які можна було отримати в інтернеті, ймовірно, була набагато більшою. Зокрема, можна було знайти розклад конференцій, дані про їхню тривалість, теми нарад, а також імʼя організатора.

Про прогалину в конфіденційності в Бундесвері дізналися лише через запити журналістів для розслідування. Лише 3 травня німецька влада вирішила тимчасово припинити користуватися платформою Webex і відключила всі свої облікові записи.

Бундесвер не виключає витік конфіденційної інформації через цю прогалину в системі безпеки. Водночас офіційно витік поки що не підтвердили.