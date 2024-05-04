Очільник ВПС США здійснив політ на винищувачі F-16, яким кермував штучний інтелект

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Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл здійснив політ на винищувачі F-16, яким кермував штучний інтелект. Очільник ВПС заявив, що побачив достатньо, аби довірити штучному інтелекту рішення про запуск зброї.

Про це пише AP, журналістам якого дозволили бути свідками секретного польоту.

Винищувач F-16 під назвою Vista, кермований штучним інтелектом, здійснював маневри на швидкості понад 885 кілометрів на годину — тиск на тіло Кендалла був у п’ять разів більший за силу тяжіння.

Другий F-16, яким кермувала людина, вступив із першим у повітряний бій, намагаючись змусити свого супротивника зайняти вразливе положення. Він звивався і петляв. Однак експеримент завершився успішно.

Пілоти Vista кажуть, що жодна інша країна у світі не має такого реактивного літака зі штучним інтелектом, де програмне забезпечення спочатку вивчає мільйони точок даних у симуляторі, а потім перевіряє свої висновки під час реальних польотів. Дані з реальних польотів повертаються в симулятор, де ШІ обробляє їх для кращого навчання.

Штучний інтелект став одним із найбільших досягнень у військовій авіації з початку 1990-х років, і тому Військово-повітряні сили США активно його використовують. Хоча технологія ще не повністю готова, американське військо планує збільшити флот, який підтримує ШІ, до понад 1 000 безпілотних бойових літаків. Перший з них полетить до 2028 року.

Експерти з контролю над озброєннями та гуманітарні групи стурбовані тим, що штучний інтелект одного дня зможе самостійно скидати бомби без консультацій з людьми.

«Існують широкі та серйозні занепокоєння щодо передачі рішень про життя і смерть датчикам і програмному забезпеченню», — йдеться в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Френк Кендалл запевняє, що під час використання зброї в системі завжди буде нагляд з боку людини.

Перехід військових на літаки, що підтримують ШІ, зумовлений безпекою, ціною та стратегічними можливостями. Наприклад, у разі конфлікту між США та Китаєм нинішній парк дорогих пілотованих винищувачів ВПС буде вразливим — через те що обидві сторони мають досягнення в системах електронної боротьби та ППО. До того ж Військово-повітряні сили Китаю перевершують чисельність американських, а ще китайці накопичують флот безпілотників.

«Менші та дешевші безпілотні реактивні літаки, керовані штучним інтелектом, — це шлях вперед», — заявив Кендалл.

Поки що американські військові не мають даних про те, чи зміг Китай проводити тести ШІ на літаках поза симулятором. Пілоти-випробувачі Vista сказали, що деякі уроки можна засвоїти лише в повітрі.

Пілоти усвідомлюють, що можливо тренують системи штучного інтелекту, які згодом займуть їхнє місце, але водночас вони не хочуть, щоб у противника були в небі літаки, керовані ШІ, а в них ні.