Російські окупанти протягом дня обстрілювала чотири області. Є загиблі й поранені

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Протягом дня російське військо обстрілювало Одещину, Харківщину, Донеччину й Дніпропетровщину. Є загиблі й поранені.

Харківська область. Російські окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району. Через обстріл загорівся будинок і господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який був надворі поруч будинку.

У Харкові російська ракета влучила по території цивільного підприємства в Індустріальному районі. Постраждали пʼятеро людей. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на цивільному виробництві, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перед цим росіяни завдали ударів керованими авіаційними бомбами по селу Черкаські Тишки Харківського району. Постраждала 74-річна жінка.

Одеська область. Армія рф двома ракетами атакувала Одеський район, через що постраждало троє людей. Пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину росії, повідомили в Нацполіції.

Донецька область. Росіяни вдарили по Дружківці ракетою і вбили 46-річного чоловіка. Зруйнували будинок, знищили автомобіль, пошкодили 11 будинків і лінії електропередач.

Під обстріл з реактивної системи залпового вогню «Град» потрапив Часів Яр. Там поранені дві людини, пошкоджені три багатоповерхівки і складське приміщення, написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дніпропетровська область. Російське військо протягом дня обстрілювало Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе. Постраждала 57-річна жінка. Понівечені 17 осель, автомобілі, господарчі споруди, лінії електропередач, підприємство, інформував начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.