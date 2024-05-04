США вагаються, чи передавати Україні пріоритетні для неї безпілотники MQ-9 Reaper

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Ethan Miller / Staff

Для України зараз у пріоритеті отримати від Сполучених Штатів безпілотники-розвідники MQ-9 Reaper. Однак Вашингтон все ще думає, чи передавати їх, побоюючись, що російські окупанти дістануться до американських технологій.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Україна підняла MQ-9 Reaper на перше місце в списку бажань за останні місяці, тому що планує деякі військові операції на літо, які потребуватимуть пошуку та ідентифікації цілей глибоко в тилу.

З перших днів повномасштабної війни Київ просить про MQ-9 Reaper. Спочатку їх хотіли використовувати для ударів і спостереження. Але зараз Україна зацікавлена ​​у використанні Reapers лише для розвідки.

MQ-9 Reaper — це розвідувально-ударний безпілотник із розмахом крил 20 метрів і максимальною злітною вагою 4 763 кілограма. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість понад 445 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту — 27 годин.

Дрон також може бути оснащений протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу «повітря — земля», корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.