Де і коли в Києві можна освятити великодні кошики

Новини

Міністерство культури України

Великодня служба в Києві у храмах ПЦУ відбуватиметься 4 та 5 травня. У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю.

Через комендантську годину нічних богослужінь у храмах не буде. Час богослужінь у різних містах відрізняється і залежить від безпекової ситуації у регіоні.

Розклад освячення пасок у Києві:

Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор проводитиме Великодню полуношницю з 23:00 4 травня, а з 00:00 почнеться святкова Божественна літургія. Освятити паски можна в неділю, 5 травня.

Михайлівський Золотоверхий монастир освячуватиме паски 4 травня, з 16:00 до 23:00, 5 травня – з 06:00 до 15:00. Святкова служба проводитиметься з півночі 5 травня.

У Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі служба триватиме з 06:00 5 травня. Паски можна буде освятити в неділю.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ 5 травня о 07:00 розпочнеться богослужіння, а після – освячення кошиків. Також паски святитимуть 4 травня з 15:00 до 21:00.

У невеликих церквах у кожному районі Києва також відбуватимуться літургії та освячення великодніх кошиків.

У храмах інших міст (Львів, Харків, Одеса, Дніпро) освятити великодні кошики можна буде в суботу 4 травня увечері та на Великдень, 5 травня вранці. При цьому всі обмеження на великодні свята зберігаються, перебувати на вулиці в комендантську годину заборонено.

Комендантська година в Києві на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00. Також у столиці посилять заходи безпеки.