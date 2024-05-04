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Де і коли в Києві можна освятити великодні кошики

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Міністерство культури України

Великодня служба в Києві у храмах ПЦУ відбуватиметься 4 та 5 травня. У більшості храмів освятити пасхальні кошики можна буде ввечері в суботу та вранці в неділю.

Через комендантську годину нічних богослужінь у храмах не буде. Час богослужінь у різних містах відрізняється і залежить від безпекової ситуації у регіоні.

Розклад освячення пасок у Києві:

У невеликих церквах у кожному районі Києва також відбуватимуться літургії та освячення великодніх кошиків.

У храмах інших міст (Львів, Харків, Одеса, Дніпро) освятити великодні кошики можна буде в суботу 4 травня увечері та на Великдень, 5 травня вранці. При цьому всі обмеження на великодні свята зберігаються, перебувати на вулиці в комендантську годину заборонено.

Комендантська година в Києві на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00. Також у столиці посилять заходи безпеки.