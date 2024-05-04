На Закарпатті роми заблокували ТЦК через мобілізацію товаришів. Порушників звинуватили в хуліганстві

Новини

УНІАН

У місті Виноградів на Закарпатті група ромів прийшла до будівлі військкомату та намагалася силою відчинити вхідні ворота — їх обурила мобілізація товаришів.

Про це повідомила поліція Закарпаття.

За даними місцевого медіа «Закарпаття 24», увечері 3 травня стався конфлікт між працівниками районного ТЦК і групою людей, які звинувачували працівників військкомату у викраденні людей.

Вранці 4 травня поліція пояснила, що біля входу на територію Виноградівського військкомату зібралося орієнтовно 10 людей, які порушували публічний порядок і хуліганили. Так представники поселення із села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Коли вони почали ламати ворота, то співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли в повітря.

Ніхто з присутніх не постраждав. Слідчі кваліфікували інцидент за статтею про хуліганство. Наразі діям кожного з учасників мають надати правову оцінку. У разі доведення вини їм загрожує увʼязнення на термін до семи років.