Нацбанк провів найбільшу лібералізацію валютних обмежень з початку вторгнення

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України впроваджує найбільший з початку повномасштабної війни пакет помʼякшення валютних обмежень для підприємств. Більшість змін набудуть чинності 4 травня 2024 року.

У заяві регулятора йдеться, що зміни мають покращити умови ведення бізнесу в Україні та сприяти виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки.

НБУ впроваджує такі зміни:

Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

Бізнес зможе купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт і послуг. Нацбанк звернеться до уряду з пропозицією скасувати всім добре відому Постанову КМУ №153 від 24 лютого 2022 року, яка з огляду на зміни втрачає актуальність.

Бізнес отримує можливість репатріювати «нові» дивіденди.

Підприємства зможуть репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані з 1 січня 2024 року. Це помʼякшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

Це єдині зміни, які запрацюють з 13 травня 2024 року. Решта змін набувають чинності вже 4 травня.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, юрособи та фізособи-підприємці зможуть переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою без додаткових обмежень щодо предмету лізингу/оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг/оренду транспортних засобів.

Також помʼякшуються обмеження в частині погашення «нових» зовнішніх кредитів.

«Спрощуємо умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування і повернення «нових» зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках. З трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування «новим» кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно, заборона купувати валюту для погашення «нових» кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року. Також бізнес зможе купувати іноземну валюту для сплати процентів за «новими» кредитами, незалежно від строку користування кредитом», — додав голова НБУ.

Надається можливість погашати проценти за «старими» зовнішніми кредитами.

Резиденти-позичальники зможуть переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за «старими» зовнішніми кредитами, що за умовами кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

«Тепер бізнес зможе здійснювати планові процентні платежі. А також поступово погашати накопичену прострочку за процентними платежами, сформовану з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2024 року, з обмеженням суми за одним договором у розмірі мільйон євро в еквіваленті за квартал», — пояснили в НБУ.

Помʼякшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.

Представництва міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній зможуть купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента – юридичної особи, чиї інтереси вони представляють в Україні. Також передбачено щомісячний ліміт – €5 мільйонів в еквіваленті.

«Ризики такого кроку ретельно проаналізовані, прораховані та враховані в макроекономічному прогнозі, як і вигоди, які отримують бізнес та економіка загалом у вигляді можливостей вийти на нові ринки або ж залучити інвестиції», — додав Пишний.

За його словами, цей крок разом із іншими заходами НБУ має дозволити укранському бізнесу «задихати на повні груди» та сприяти залученню приватного капіталу у відновлення економіки.