У М’янмі чоловікам призовного віку заборонили виїжджати за кордон

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МВС

Військовий уряд Мʼянми заборонив чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни на роботу, оскільки наказ про призов на службу спонукав багатьох громадян спробувати втекти з країни.

Про це повідомляє BBC.

Хунта Мʼянми схвалила наказ про призов у лютому, після місяців великих втрат у війську. Відтоді майже 100 тисяч чоловіків подали документи на отримання дозволу на роботу.

Як зазначається, десятки тисяч молодих людей з Мʼянми залишили країну після лютневого указу уряду, багато з яких шукали прихисток у прикордонному з Таїландом місті Мае Сот. Більшість із них тікали від військової служби.

Військові запровадили обмеження через посилення повстанців, які змагаються за автономію в різних частинах країни.

Нині в Мʼянмі підлягають призову на військову службу чоловіки віком від 18 до 35 років і жінки від 18 до 27 років.