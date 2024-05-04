Уночі Сили ППО знищили 13 з 13 російських безпілотників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 4 травня російські війська з Бєлгородської області атакували Україну 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили 13 ударних БпЛА в Харківській та Дніпропетровській областях.
- 4 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з росією. Найближчим часом наша країна спільно з партнерами має зробити все, аби зірвати ворожий наступ.