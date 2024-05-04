Зброя з нового американського пакета допомоги вже прибуває до України ― але процес триватиме місяці. Огляд іноземних медіа 3 травня

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«Бабель»

Перша партія зброї з нового пакета американської допомоги на $61 мільярд прибула до України минулої неділі, 28 квітня. Це були протитанкові ракети і вкрай потрібні зараз 155-міліметрові артилерійські снаряди. Наступного дня надійшла ще одна партія такого озброєння, а у вівторок до Польщі прибули призначені Україні нові ракети для установок Patriot. Протягом минулого тижня до збройових складів по Європі прибували «зграї» літаків, поїздів і вантажівок ― всі вони везли зброю, яка врешті-решт має прибути до України. Втім, одразу ж полегшення на фронті й у тилу це не принесе.

Про все це пише The New York Times у детальній статті про те, як Україна отримує свіжі партії зброї та наскільки це відповідає нашим реальним потребам. Короткий висновок: союзники стараються, але вікно можливостей для росії ще не закрилося. Мінімально задовольнити свою потребу в зброї за рахунок нових надходжень ЗСУ вдасться за кілька місяців. А стабілізувати лінію фронту ― «у кращому разі на початку літа, у гіршому ― під кінець року», пише видання з посиланням на численних співрозмовників серед американських військових.

Причин цьому кілька. По-перше, постачання навіть одного додаткового комплексу ППО Patriot ― це справа майже двох місяців. Спершу українські військові мають шість тижнів у Німеччині навчатися управляти цією складною системою. Потім два дні піде на транспортування комплексу з Німеччини до східного кордону Польщі: його габарити й вага не дозволяють зробити це швидше. Там його отримають українські партнери і вже везтимуть до точки, де Patriot працюватиме. Тож високі шанси, що перші з нових обіцяних комплексів ЗСУ отримають у червні ― приблизно одночасно з першими літаками F-16. Схожа ситуація буде і з іншими видами зброї, пише видання.

Поки що росія може тиснути: сила опору з боку українців навряд чи зміниться швидко. І західні партнери Києва мають побоювання, що в кількох місцях на Донбасі окупанти можуть локально прорвати фронт. Але до серйозного просування вглиб країни це навряд чи призведе ― і точно є скепсис щодо того, що росія матиме чим похвалитися в сакральну для себе дату, 9 травня.

Так, росіяни старатимуться просунутись якнайдалі на Донбасі, пише видання. Але навіть якщо вони дійдуть до якогось великого міста, там на них чекатиме запеклий опір ЗСУ, і вони загрузнуть у міських боях. Втім, сподіваються співрозмовники NYT, і до цього також не дійде.

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