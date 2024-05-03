Директора Адміністрації річкових портів затримали на хабарі

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Керівника держпідприємства «Адміністрація річкових портів» затримали на хабарі $8 500 (334 тисячі гривень).

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

За інформацією правоохоронних органів, чиновника затримали 2 травня на отримані хабаря за укладання договору з експлуатації причалів у Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.

Керівник отримав підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Очільником Адміністрації річкових портів наразі є Олександр Козловський. Він очолює підприємство з 10 липня 2020 року.