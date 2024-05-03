Директора Адміністрації річкових портів затримали на хабарі
- Автор:
- Оля Березюк
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Керівника держпідприємства «Адміністрація річкових портів» затримали на хабарі $8 500 (334 тисячі гривень).
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
За інформацією правоохоронних органів, чиновника затримали 2 травня на отримані хабаря за укладання договору з експлуатації причалів у Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм.
Керівник отримав підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.
Очільником Адміністрації річкових портів наразі є Олександр Козловський. Він очолює підприємство з 10 липня 2020 року.
- Адміністрація річкових портів — єдине державне унітарне підприємство в галузі річкового транспорту.