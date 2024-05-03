«Опендатабот»: В Україні залишається понад 8 тисяч церков московського патріархату
- Автор:
- Оля Березюк
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В Україні досі залишається 8 097 церков, які належать до Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомив цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».
На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церкви Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної церкви України.
Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їхня кількість зросла всього на 96 церков.
Найбільше установ, що змінили своє релігійне спрямування, у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 і 75 відповідно.
Натомість досі 8 097 церков в Україні пов’язані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну.
Водночас лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.
Ще 42 церквам, які розташовані в Чернівецькій області, Міністерство юстиції самостійно доповнило назви на кшталт «релігійна організація не вказала приналежність до Московського патріархату».
- УПЦ МП — частина Російської православної церкви (РПЦ), яка в Україні офіційно має статус «самоврядної церкви з правами широкої автономії». На соборі 27 травня УПЦ МП заявила про свою незалежність (внесла зміни до статуту) і висловила незгоду з патріархом РПЦ Кирилом, який підтримав вторгнення рф в Україну, проте не засудила його.
- Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила, що рішення УПЦ МП «не призвели до розриву церковно-канонічного звʼязку з РПЦ» і управління УПЦ МП «продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування».