«Опендатабот»: В Україні залишається понад 8 тисяч церков московського патріархату

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В Україні досі залишається 8 097 церков, які належать до Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церкви Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної церкви України.

Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їхня кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ, що змінили своє релігійне спрямування, у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 і 75 відповідно.

Натомість досі 8 097 церков в Україні пов’язані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну.

Водночас лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Ще 42 церквам, які розташовані в Чернівецькій області, Міністерство юстиції самостійно доповнило назви на кшталт «релігійна організація не вказала приналежність до Московського патріархату».