Росія вдарила по Часовому Яру та Кураховому — загинули троє людей

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Росії обстріляла Покровський і Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Курахове обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Ураган», загинули двоє цивільних, а ще двоє дістали поранень.

У Часовому Яру через удар FPV-дроном загинув 55-річний місцевий житель, ще двох людей (46 і 53 років) поранило. У селі Нетайлове від артобстрілу поранило 71-річного пенсіонера.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).