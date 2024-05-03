Росія вдарила по Часовому Яру та Кураховому — загинули троє людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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FEDOROV / Telegram
Росії обстріляла Покровський і Бахмутський райони Донецької області.
Про це повідомила обласна прокуратура.
Курахове обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Ураган», загинули двоє цивільних, а ще двоє дістали поранень.
У Часовому Яру через удар FPV-дроном загинув 55-річний місцевий житель, ще двох людей (46 і 53 років) поранило. У селі Нетайлове від артобстрілу поранило 71-річного пенсіонера.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- На території Донецької області від перших днів повномасштабної війни не припиняються бої — там пролягає лінія розмежування. Російські загарбники щодня обстрілюють Донецьку область, зокрема Курахове. За даними ОВА станом на ранок 3 травня, від початку широкомасштабного вторгнення в регіоні загинуло 1 947 цивільних, а поранень дістали щонайменше 4 862 людини без урахування Маріуполя й Волновахи.