Комітет Ради підтримав проєкт про самоврядування у сфері охорони здоровʼя. Що пропонує документ

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Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий проєкт № 10372 «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні».

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Чому це важливо

Як пояснювали в МОЗ, на сьогодні самоврядні медичні організації в Україні діють виключно у вигляді громадських об’єднань. Чинне законодавство не передбачає участь медичних і фармацевтичних працівників у формуванні політики у сфері охорони здоров’я, перекладаючи таке право на державу.

Законопроєкт же пропонує закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій. Також пропонується створити підстави для делегування медичним працівникам, об’єднаним у такі організації, окремих функцій органів державної влади.

Які організації пропонують створити

Планується створити п’ять організацій професійного самоврядування — палат: Палата лікарів сімейної медицини, Палата лікарів-спеціалістів, Палата стоматологів, Палата сестер медичних / братів медичних, Палата фармацевтів.

Спершу будуть долучені професійні групи, що найбільш до цього готові, — стоматологи та фармацевти. Всі інші фахівці будуть долучені лише після утворення та пілотування перших двох палат.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко в інтервʼю е-журналу «Управління закладом охорони здоровʼя» зазначав, що ці організації будуть залучені до формування програми медичних гарантій. Вони обиратимуть, кому делегувати право представляти їхні інтереси в спілкуванні з державою, та формуватимуть експертний пул Національної служби здоров’я України.

Також, за його словами, самоврядні організації впливатимуть на питання ліцензування, атестації, акредитації, безперервного професійного розвитку медичних і фармацевтичних працівників. Розглядатимуть скарги щодо діяльності чи бездіяльності медичних і фармацевтичних працівників.

Що ще пропонує проєкт

Законопроєкт також пропонує впровадити свідоцтво про право на провадження діяльності у сфері охорони здоров’я. Документ формуватиметься автоматично з реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я, який ще мають створити. Реєстр міститиме інформацію щодо освіти, кваліфікації медиків та інформацію про тимчасове зупинення (або припинення) дії свідоцтва.

Ляшко зазначав, що саме самоврядні організації будуть ухвалювати рішення щодо тимчасового чи постійного припинення такого свідоцтва.

Ефективний механізм захисту прав пацієнтів планується реалізувати через етичну комісію, яка розглядатиме прецеденти щодо дій чи бездіяльності мед- і фармпрацівників.