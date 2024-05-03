В Японії знайшли новий вид лілії

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Osaka Metropolitan University

Дослідники з Кіотського університету та Столичного університету Осаки виявили й описали новий вид із роду лілії — японську Lilium pacificum.

Про це повідомив Університет Осаки.

Серед характеристик, які відрізняють нововиявлену лілію від інших сукашіюрі, є її пелюстки, які на кінчиках вигнуті майже як кігті.

Lilium pacificum. Osaka Metropolitan University

Подорожуючи Японією, щоб спостерігати за ліліями, фіксувати зображення, збирати зразки й отримувати ДНК із рослинних матеріалів, дослідники провели детальний аналіз форми та структури рослин. Результати їхньої роботи змінюють традиційну класифікацію на вісім таксонів, включаючи те, що вони назвали Lilium pacificum — це перший новий вид японської лілії за 110 років. Востаннє новий вид відкрили в 1914 році.

Lilium pacificum росте на прибережних територіях, що виходять до Тихого океану, на острові Хонсю, від префектури Ібаракі на південь до префектури Сідзуока та островів Ізу.

«Ґрунтуючись на новому розумінні цих восьми таксономічних груп, ми виявили, що сім є ендемічними для Японії, кожна з них адаптована до свого середовища — чи то прибережне чи гірське, і ці групи розвивають свої унікальні риси», — зазначив доцент Вищої школи наук Столичного університету Осаки Сейт Ватанабе.

Загалом у світі існує понад сто видів лілій, які ростуть переважно в Північній півкулі в Євразії. Найчастіше їх можна зустріти в лісах, іноді в горах чи долинах. В Україні в дикорослому стані є тільки один вид — лілія лісова, або саранка.