Східна Європа незабаром випередить Південну за рівнем життя

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За рівнем життя країни Східної Європи, які майже сорок років тому вийшли з-під впливу Радянського Союзу і згодом приєдналися до Євросоюзу, незабаром випередять Південну Європу.

Про це пише Bloomberg.

Прогнози Міжнародного валютного фонду свідчать, що до 2029 року дохід на душу населення у Словенії перевищить дохід в Італії з поправкою на купівельну спроможність. Литва зрівняється за цим показником, а Польща не відставатиме.

Процес збагачення країн Східної Європи, які стали членами ЄС у 2004 році, був не таким швидким, як передбачалося.

Прогрес, що відбувається останнім часом, імовірно, теж є результатом тенденцій, яких економісти не передбачали: країни Центральної та Східної Європи відзначили різке зростання виробництва завдяки іноземним інвестиціям, доступу до ринку та фондів ЄС, тоді як економіка Італії зростала повільніша за їхні.

Більш заможне населення країн Східної Європи уже відчуло переваги від зростання рівня життя: відтік працівників, які шукали більшої зарплати в інших місцях, почав зменшуватися. А місцеві уряди сподіваються, що пропорційно більші економіки отримають більший політичний вплив.