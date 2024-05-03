Ексгенералу СБУ Наумову повідомили про підозру в незаконному збагаченні

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК) ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.

Про це повідомляють ДБР і Офіс генпрокурора.

За даними слідства, Наумов під час роботи в СБУ набув майна і грошей на 32,7 мільйона гривень. Він став власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 мільйона гривень (зареєстрований на батька дружини), автомобіля BMW X6 xDrive40d вартістю €116 тисяч (зареєстрованого на дружину), а також купив два смарагди вартістю понад €6 500 кожен. Також у нього є €593 тисяч і понад $120 тисяч.

За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

ДБР нагадує, що раніше Наумову повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ). Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 мільйона гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства у 2019—2021 роках. Наумов перебуває у міжнародному розшуку.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

В Україні Наумову повідомили про дві підозри — у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру в держзраді йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро. Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, «імовірно, походять від злочинної діяльності». Наумова почали судити. Україні в його екстрадиції відмовили. Зараз він очікує на остаточний вирок сербського суду.