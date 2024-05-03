Сергія Тюріна призначили головою Хмельницької ОДА

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Сергій Тюрін став головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського № 268/2024.

Із січня 2021 року Сергій Турін працював на посаді першого заступника голови Хмельницької ОДА.

Новопризначений очільник Хмельницької ОДА закінчив у 2001 році Хмельницький інститут регіонального управління та права. Був юристом підприємства «М-Інвест», Державного резервного насіннєвого фонду України, адвокатом і партнером юридичної фірми «Гвоздій та Партнери», виконавчим директором юридичної фірми «С.Т. Партнерс», адвокатом і керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній «Інстейт Груп».

Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації ще в лютому 2024 року. Він тимчасово виконував обовʼязки керівника адміністрації після звільнення свого попередника Сергія Гамалія в березні 2023 року. Хмельницька область залишалася без начальника рік.