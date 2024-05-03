Генштаб: Росія втратила ще 1 270 окупантів і 22 танки за добу

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Генеральний штаб Збройних сил України поширив орієнтовні втрати росії станом на 3 травня 2024 року і відзвітував про поточну ситуацію на фронті. За минулу добу відбулося 134 бойові зіткнення. Російські окупанти завдали трьох ракетних і 70 авіаційних ударів.

На Купʼянському напрямку українські війська відбили 12 атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської.

На Лиманському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції українських захисників у районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку українське військо відбило 50 атак у районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують російських окупантів у районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка й Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку росіяни два рази атакували позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької.

На Херсонському напрямку ворог провів вісім безуспішних атак на позиції українських військ.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (2 травня) російські окупанти орієнтовно втратили 1 270 військових (вбиті та поранені), 22 танки, 33 бронемашини і 58 артилерійських систем, дві системи ППО, 19 безпілотників, 42 одиниці автотехніки і пʼять одиниць спецтехніки.