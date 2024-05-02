Експродюсер дитячого телеканалу Nickelodeon подав до суду через звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми

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Колишній продюсер американського дитячого телеканалу Nickelodeon Ден Шнайдер подав позов про наклеп проти авторів документального серіалу «Тиша на знімальному майданчику: Темна сторона дитячого телебачення». Експродюсер стверджує, що в серіалі помилково натякали на те, що він вчиняв сексуальне насильство над юними акторами, з якими працював.

Про це повідомляє Associated Press.

Шнайдер подав позов проти Warner Bros. Discovery та інших компаній, що стоять за серіалом, зокрема стримінгових сервісів Max, Maxine Productions і Sony Pictures Television, які продюсували його, а також проти режисерок Мері Робертсон та Емми Шварц.

Трансляція пʼятисерійного тру-крайм серіалу «Тиша на знімальному майданчику» розпочалася в березні 2024 року. У ньому колишні актори й члени знімальної групи розповідали про навмисну сексуалізацію Шнайдером підлітків у телешоу та його грубу й травмуючу поведінку з учасниками знімального процесу. Також у серіалі розповідають про сексуальне насильство над юними акторами на Nickelodeon. Своєю історією пережитого сексуального насильства під час роботи на телеканалі поділився й актор Дрейк Белл — зірка дитячих серіалів «Шоу Аманди» і «Дрейк і Джош». У 15 років він став жертвою іншого дорослого учасника знімального процесу Браяна Пека, якого зрештою засудили за численні сексуальні злочини.

Адвокати Шнайдера стверджують, що він «не знав про жорстоке поводження співробітників Nickelodeon з дітьми, не був співучасником насильства та засудив його, щойно про нього стало відомо, а що найважливіше — не скоював насилля над дітьми».

Водночас у документальному серіалі колишні співробітники Nickelodeon прямо звинуватили Шнайдера в сексуальних домаганнях і гендерній дискримінації. Крім того, у стрічці розповіли, що телешоу Шнайдера мали тенденцію ставити зовсім юних дівчат у комічні ситуації із сексуальним підтекстом.

Місяць тому вийшло інтервʼю зі Шнайдером, де він заявив, що «шкодує і перепрошує» за свою поведінку в минулому і «продовжуватиме нести відповідальність за неї», але «не має іншого вибору, окрім як подати позов проти людей, які стоять за серіалом «Тиша на знімальному майданчику: Темна сторона дитячого телебачення».

Він також заявив, що творці серіалу «вийшли за межі» заради рейтингів, і нібито неправдиво натякнули на його причетність до «жахливих злочинів».

Експродюсер вимагає відшкодування збитків — їх мають визначити під час судового розгляду справи, яку він сам назвав «знищенням репутації та спадщини Шнайдера» через «неправдиві заяви та наслідки».

Компанія Nickelodeon не бере участі в судовому процесі та заявила про серіал, що не може «підтвердити або спростувати» звинувачення десятирічної давнини, але телеканал розслідує всі офіційні скарги та суворо стежить за безпекою і добробутом неповнолітніх співробітників.