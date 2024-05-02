Bloomberg: Туреччина призупинила всю торгівлю з Ізраїлем

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Туреччина 2 травня призупинила будь-яку торгівлю з Ізраїлем через напруженість між країнами, спровоковану війною в секторі Гази.

Про це пише Bloomberg з посиланням на двох турецьких посадовців, обізнаних із питанням.

Цей крок розширив обмеження, введені у квітні, на експорт деяких турецьких товарів до Ізраїлю. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилює критику Ізраїлю.

За даними турецького Інституту статистики, протягом 2023 року товарообіг між країнами становив $6,8 мільярда, з яких 76% — турецький експорт.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац написав, що Ердоган порушує угоди, блокуючи порти для імпорту й експорту з Ізраїлю.

«Ось як поводиться диктатор, нехтуючи інтересами турецького народу і бізнесменів, ігноруючи міжнародні торгові угоди», — заявив міністр.

Також він доручив своєму міністерству співпрацювати з усіма відповідними сторонами в уряді, щоб створити альтернативи для торгівлі з Туреччиною.

Передісторія

У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули 9 турецьких активістів.

Напруження між Ізраїлем і Туреччиною відновилось після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і початку наземної операції ЦАХАЛ в секторі Гази.

25 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків ХАМАС «визволителями». Він заявив, що «ХАМАС — це не терористична організація, а визвольна група борців, яка захищає свої землі та громадян». Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони, він запросив країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію.

28 жовтня Ізраїль оголосив, що відкликає всіх своїх послів з Туреччини через слова Ердогана про те, що він готовий оголосити Заходу та Ізраїлю релігійну війну через «різанину», яка триває в секторі Гази. Тоді Ердоган акцентував, що ця територія колись належала Туреччині. 4 листопада Туреччина заявила, що відкликає свого посла в Тель-Авіві.