Alphabet заплатила Apple $20 мільярдів, щоб Google був стандартним пошуковиком у Safari

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Lauren Edvalson / Unsplash

Холдингова компанія, що управляє компанією Google Inc. та її дочірніми структурами Alphabet Inc. у 2022 році заплатила Apple $20 мільярдів за те, щоб Google був основним пошуковиком у браузері Safari.

Це стало відомо з нових судових документів, розкритих у межах антимонопольного позову Міністерства юстиції проти Google. Угода є одним з ключових моментів у розслідуванні щодо нелегальної монополізації ринку цифрової реклами, передає Bloomberg.

Раніше обидві компанії намагалися приховувати ціну угоди. Восени представники Apple розповідали, що отримали «мільярди», але точних сум не називали. Водночас один зі свідків Google випадково розкрив, що компанія платила 36% від доходу з реклами з пошуку.

Угода з Apple є однією з найважливіших для Google і діє з 2002 року. Тоді Apple робила це цілком безплатно, проте згодом обидві компанії вирішили розділяти дохід.

Станом на травень 2021 року, компанія платила мільярд доларів на місяць за те, щоб пошуковик і надалі залишався основним за замовчуванням.

Із судових документів стало відомо, що Microsoft Corp., яка управляє конкуруючою пошуковою системою Bing, неодноразово намагалася переконати Apple використовувати Bing за замовчуванням у Safari та навіть пропонувала компанії 90% доходу від реклами.

Минулого року головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла в суді розповів, що компанія була готова піти на поступки, зокрема приховувати бренд Bing, — і все для того, щоб Apple зробила її пошуковик стандартним у Safari.