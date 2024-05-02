«Хаббл» демонструє величезну еліптичну галактику протяжністю в мільйон світлових років

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав гігантську еліптичну галактику ESO 306-17, розташовану в південному сузірʼї Голуб. Галактика простягається на один мільйон світлових років у поперечнику, що у десять разів більше за нашу галактику Чумацький Шлях.

Про це пише NASA.

Зображення зробила камера «Хаббла» Advanced Camera for Surveys. На фото здається, що ESO 306-17 оточена іншими галактиками поблизу, але яскраві галактики в нижній лівій частині насправді ближчі до Землі, аніж еліптична галактика.

ESA / Hubble / NASA

Насправді ESO 306-17 перебуває у досить порожньому просторі. Астрономи вважають, що з часом ця галактика звільнила свою область космосу, поглинувши менших галактичних сусідів.

Еліптична галактика — це один з чотирьох основних типів галактик за класифікацією Хаббла. Контури галактик такого типу мають еліпсоподібну форму, а поверхнева яскравість поступово зменшується від центру до периферії.